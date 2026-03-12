Apprensione a Caccamo per un uomo di 48 anni è rimasto gravemente ferito in incidente sulla pista di motocross che si trova nei pressi del campo di calcio comunale.

Carlo Piraino, residente a Casteldaccia, 48 anni, stava percorrendo il tracciato del crossodromo quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo della sua moto, impattando violentemente al suolo.

L’allarme è scattato immediatamente e la gravità della situazione è apparsa subito chiara ai presenti. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, dopo aver prestato le prime cure d’urgenza e constatato il quadro clinico critico, hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso per accelerare il trasferimento in ospedale. Il velivolo è atterrato in prossimità dell’impianto sportivo, permettendo il trasporto d’urgenza verso il capoluogo.

Il quarantottenne è stato ricoverato all’ospedale Civico di Palermo in gravi condizioni. Secondo le prime informazioni Piraino ha riportato diverse fratture su tutto il corpo e i medici mantengono riservata la prognosi. L’impatto è stato estremamente violento e le prossime ore saranno determinanti per valutare l’evoluzione clinica del paziente.

L’area dell’incidente è stata raggiunta dalle forze dell’ordine per i rilievi di rito, necessari a ricostruire l’esatta dinamica della caduta e a verificare se vi siano state responsabilità esterne o se si sia trattato di una fatale perdita di controllo del mezzo durante una manovra. La comunità di Casteldaccia, dove Piraino è molto conosciuto, segue con apprensione gli aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.