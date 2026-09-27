Incidente sulla A19 tra Termini Imerese e Palermo: scontro tra Porsche e SUV provvidenziale l’intervento del Soccorso Nisseno Ambulanze

Momenti di grande apprensione lungo l’autostrada A19, nel tratto compreso tra Termini Imerese e Palermo. Un violento incidente stradale ha visto coinvolte una Porsche d’epoca e un SUV.

La dinamica dello scontro

Per cause ancora in fase di accertamento da parte delle autorità, i due veicoli si sono scontrati lungo la carreggiata in direzione Palermo. L’impatto è stato particolarmente violento: la Porsche ha riportato ingenti danni alla parte anteriore, perdendo il paraurti e terminando la sua corsa contro il guardrail, mentre il SUV Toyota ha subito gravi danni al muso e alla calandra.

Il tempestivo intervento e la gestione dell’emergenza

Provvidenziale è stato il passaggio in quel preciso momento di un’ambulanza del Soccorso Nisseno, che si stava dirigendo verso l’ospedale Civico di Palermo per effettuare un trasferimento programmato.

Notato immediatamente il sinistro, l’equipaggio composto da Gentile S. e dal suo aiutante soccorritore C. ha prontamente accostato per prestare primo soccorso. Mentre Gentile S. si metteva subito in contatto diretto con la centrale operativa del 118 per segnalare l’accaduto e coordinare i dettagli dell’emergenza, lui e il suo collega si sono adoperati per mettere in sicurezza tutte le persone coinvolte nell’incidente, offrendo assistenza, primo supporto sanitario e conforto in attesa dell’arrivo delle altre unità.

I ringraziamenti delle autorità

L’efficienza e la prontezza dimostrate sul campo hanno riscosso il vivo plauso delle istituzioni. La centrale operativa del N.U.E. (Numero Unico Europeo per le Emergenze), gli operatori del 118 e gli agenti della Polizia Stradale hanno rivolto un sentito ringraziamento a Gentile S. e al suo aiutante soccorritore per lo spirito di servizio, il senso del dovere e la tempestività con cui sono intervenuti in un momento critico.

Impatto sulla circolazione

Il traffico lungo il tratto autostradale ha subito inevitabili rallentamenti per permettere la gestione dei soccorsi, i rilievi di rito da parte delle forze dell’ordine e la successiva rimozione dei veicoli incidentati.