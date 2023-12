Intervento del soccorso stradale. Traffico paralizzato per decine di minuti

Palermo e i suoi cantieri disastrati. Un incidente si è verificato nel tardo pomeriggio in via Cruillas, all’altezza del civico 54. Un auto, modello Lancia Delta, ha colpito in pieno un ferro di delimitazione di un’area di cantiere. Sul posto si stanno infatti svolgendo gli interventi di aggiornamento della rete d’illuminazione pubblica. Non ci sono notizie di ferite, anche se l’auto ha riportato danni ingenti e il traffico è rimasto paralizzato per decine di minuti.

Ferro si conficca nella scocca di un auto







Secondo quanto racconta l’autista del mezzo, il conducente si è spostato verso destra per permettere il passaggio dei mezzi che transitavano in senso opposto. Una zona che, al momento, vive problemi sotto il profilo dell’illuminazione pubblica. Nel verso di fare tale manovra, l’auto è finita con una ruota in una sorta di pozzetto luce lasciato scoperto e non visibile dall’abitacolo. Le reti che dovevano delimitare l’area di cantiere erano infatti divelte al suolo, senza nessun tipo di segnalazione visiva a corredo. Nel momento in cui ha provato a fare retromarcia, uno dei ferri di delimitazione del cantiere (finito sotto l’auto) si è alzato perforando la scocca del paraurti anteriore. Sul posto sono arrivate due volanti della polizia municipale per regolare il traffico e consentire le operazioni dei lavoratori del soccorso stradale. Il traffico è rimasto paralizzato per diverse decine di minuti fino alla rimozione definitiva del mezzo. Procedure che si sono concluse intorno alle 22.

Problemi all’illuminazione pubblica nel quartiere di Cruillas

Una strada che, al momento, sta vivendo dei disagi proprio sotto il profilo dell’illuminazione pubblica. Diversi lampioni della zona sono infatti spenti. Fatto che era stato segnalato questa mattina in una nota del consigliere di circoscrizione Giacomo Cuticchio, il quale aveva segnalato alcuni disagi proprio all’area della VI Circoscrizione. Problemi riscontrati sugli impianti di via Cruillas e traverse, danneggiati – ha scritto AMG in una nota – “dai lavori di rinnovo dell’illuminazione nell’ambito del progetto Agenda Urbana. Nella maggior parte dei casi, nonostante gli interventi di manutenzione eseguiti da AMG Energia e in programma (in zona Restivo-Ausonia) i vecchi impianti non sono più ripristinabili”.