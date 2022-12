L'INCIDENTE

Incidente in via Ernesto Basile, a Palermo. Due persone sono rimaste ferite in una carambola che ha visto coinvolte tre automobili. Le vittime sono state trasportate all’ospedale Civico e al Policlinico, in codice rosso. Non sono in pericolo di vita. Traffico in tilt con forti rallentamenti all’altezza dell’università, in direzione Palermo. Indagini da parte della polizia municipale.

L’ennesimo incidente in città

Ancora un incidente ad altissimo rischio, dunque, dopo quello avvenuto qualche giorno fa non molto lontano, in viale Regione Siciliana a Palermo, auto cappotta e il conducente resta addirittura incastrato all’interno dell’abitacolo. In totale sono due i feriti, uno in codice rosso ed uno in codice giallo. Non sarebbero in pericolo di vita ma hanno rischiato veramente molto di allungare la lista dei gravi incidenti lungo questa arteria che si conferma una di quelle a maggior incidenza di sinistri nel capoluogo.

La dinamica in accertamento

L’uomo alla guida ha improvvisamente perso il controllo e il mezzo si è letteralmente capovolto. Forse l’alta velocità e una distrazione o un colpo di sonno sono stati fatali. Si presume che il mezzo abbia pizzicato a velocità un marciapiedi e che per questo si sia ribaltato. Comunque sulla ricostruzione ancora non ci sono certezze, l’infortunistica della polizia municipale ha effettuato i rilievi per accertare la dinamica.

I soccorsi

Sul posto immediato l’intervento di un’ambulanza del 118 e della squadra dei vigili del fuoco. Questi ultimi hanno dovuto lavorare per tirare fuori dall’abitacolo accartocciato il conducente dell’auto ed il passeggero. Le loro condizioni non sembrano destare particolari preoccupazioni. Entrambi sono stati trasferiti all’ospedale Civico di Palermo per accertamenti.

L’incidente mortale

Il mese scorso viale Regione si è bagnata ancora di sangue a causa proprio di un incidente. Un giovane di 37 anni è morto a bordo di un furgone nei pressi dello svincolo di via Oreto. Salvatore Arcuni è deceduto. Secondo i primi rilievi l’uomo è finito contro il guardrail e poi il furgone si è fermato in mezzo alla carreggiata. I sanitari del 118 hanno fatto di tutto per rianimarlo ma senza successo. Nella zona dell’incidente sono arrivati i partenti del giovane che sono stati soccorsi e curati dai sanitari. Ventiquattro ore prima sempre su questa strada un altro incidente, poco prima dello svincolo di via Leonardo Da Vinci, in direzione Catania. Sono state ben sei le auto coinvolte, due a Gpl, e per questo è stato immediatamente chiesto l’intervento dei vigili del fuoco, per scongiurare ogni problema.