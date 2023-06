Sul posto la polizia municipale

Scontro fra un auto e una moto in via Leonardo da Vinci, a Palermo. Un incidente si è verificato questa mattina, intorno alle 8, nei pressi dell’incrocio con via Envangelista Torricelli, a poche decine di metri da piazza Ottavio Ziino. Per cause ancora da accertare, il mezzo a quattro ruote, una Seat di colore nero, ha impattato con il biker che, a causa dell’urto, è stato sobbalzato all’interno dell’area delimitata e solitamente destinata al passaggio della linea ferrata del tram.

Biker rimane ferito

Diversi i passanti che, udito l’impatto, si sono radunati sul luogo dell’incidente. In seguito all’impatto, sono stati chiamati immediatamente i soccorsi. Sul posto è arrivato il personale del 118 che, verificate le condizioni del ragazzo, lo ha trasportato all’ospedale di Villa Sofia per accertamenti. Da quanto si apprende, le condizioni dell’uomo non sarebbero gravi.

Ritardi per le corse del tram

Impatto che ha determinato la chiusura del tratto stradale interessato dal passaggio delle linee 2, 3 e 4 del tram, con relativi ritardi per le corse programmate. La zona è stata delimitata con del nastro bicolore. Gli agenti hanno regolato il traffico in via Leonardo da Vinci, strada nella quale, in alcuni frangenti, si sono registrati rallentamenti alla viabilità. Presente nell’area dell’incidente il personale della polizia municipale, che ha effettuato i rilievi del caso, e i dipendenti del servizio di pulizia stradale, che dovranno occuparsi di rimuovere alcune chiazze di benzina rimaste sull’asfalto in seguito allo scontro.