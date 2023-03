L'episodio è avvenuto intorno alle 10

Scontro fra due moto in via Libertà, all’altezza dell’incrocio con piazza Croci e via La Farina. L’episodio è avvenuto intorno alle 10, sulla carreggiata centrale in direzione del teatro Politeama. I mezzi, un Honda di colore bianco e un SH di colore nero, hanno riportato diversi danni. Uno dei due conducenti è apparso da subito particolarmente nervoso, rivolgendosi in maniera accesa al personale della polizia municipale giunto sul posto. Tanti i passanti che si sono fermati nei pressi del luogo dell’impatto per capire l’accaduto. Per fortuna, nessuno dei due guidatori ha riportato danni di rilievo, fatta eccezione per alcune ferite di lieve entità alle mani.

Disagi alla viabilità

Diversi i disagi arrecati alla viabilità della zona, con particolare riguardo ai mezzi pubblici. Gli autisti dei bus della linea 101, che transita sul posto muovendosi in direzione stadio, hanno dovuto spostarsi verso il centro della carreggiata per aggirare il luogo dell’incidente. Fatto che, logicamente, ha comportato qualche problema a chi procedeva in direzione Politeama. Il personale delle forze dell’ordine ha spostato i mezzi intorno alle 10.30, anche se sul posto vi erano diversi detriti. Fra questi, numerosi pezzi di carrozzeria, per la cui rimozione è stato chiesto l’intervento del personale di pulizia stradale. Da ricostruire la dinamica dell’incidente per la quale il personale della polizia municipale si sta già attivando ricorrendo alle telecamere presenti in zona.