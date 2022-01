Anziano estratto dai passanti, sul posto carabinieri ed ambulanza

Incidente stradale in via Oreto, a Palermo. Due vetture, un’Alfa ed una Opel, si sono scontrate nella centrale arteria cittadina all’altezza del civico 56. A causa della collusione, l’Opel si è ribaltata. L’impatto è avvenuto intorno alle 18.30. Momenti di paura per l’anziano conducente che è stato estratto cosciente da alcuni passanti che, intuendo il possibile pericolo, hanno dato soccorso allo sfortunato automobilista, tirandolo fuori dalla portiera di destra.

Il signore sta bene, è cosciente, e sembra non aver riportato gravi danni. Zoppica ma appare in buono stato di salute. Scosso anche l’autista dell’altra vettura incidentata. Sull’asfalto pezzi di lamiera ed il traffico è stato rallentato andando in tilt essendo via Oreto un’arteria di passaggio di pullman ed autobus. Sul posto due volanti dei carabinieri nonché un automezzo dei vigili del fuoco ed un’ambulanza per i primi soccorsi.

Scontro in autostrada a Bagheria, automobilista in codice rosso al Civico

Un altro incidente si è verificato in autostrada a Bagheria in direzione Palermo. Nello scontro tra un auto ed un autocarro, un automobilista è rimasto incastrato sotto il camion. Liberato dai vigili del fuoco e portato in codice rosso all’ospedale Civico