Un incidente è avvenuto in via Emily Balch, nel quartiere Villagrazia di Palermo. L’auto una Lancia Y con a bordo un giovane di 26 anni S.G., queste le iniziali, è precipitata da una scarpata. Il giovane è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato al Policlinico di Palermo per accertamenti.

Pare che prima di cadere nel vuoto il 26enne abbia urtato con la sua Lancia Y un altro veicolo. Ad effettuare i rilievi l’infortunistica dei vigili urbani.

Scontro tra due camion sulla Palermo-Catania, frutta e verdura in strada e autisti feriti

Due mezzi pesanti si sono scontrati sull’autostrada Palermo Catania. Nelle corsie sono finiti quintali di frutta e verdura. L’incidente si è verificato questa mattina nella carreggiata in direzione Catania dell’A19, tra Villabate e Bagheria. A scontrarsi due camion, uno con un carico di prodotti ortofrutticoli che dopo l’impatto ha invaso la strada.

Intervento di Anas e Polizia per gestire il traffico e fare i rilievi

Il personale dell’Anas sta intervenendo per ripulire la sede stradale. Gli agenti della polizia stradale che hanno effettuato i rilievi e gestito la viabilità per fare defluire le lunghe code che si sono create in pochi minuti.

Autotrasportatori feriti portati in ospedale per accertamenti

Entrambi gli autotrasportatori, rimasti feriti per via dell’incidente, sono stati soccorsi dal personale del 118 e portati in ospedale per accertamenti: uno, di 53 anni, è stato portato al Civico mentre l’altro, che di anni ne ha 50, è stato ricoverato al Buccheri La Ferla.

Incidente mortale a Monreale, la vittima un giovane di 25 anni

Ancora sangue sulle strade in provincia di Palermo . A distanza di 24 ore dalla tragedia di viale Regione Siciliana, in cui è morto un pedone di 66 anni, Antonino Cangemi, un’altra vita si è interrotta a causa di un incidente stradale avvenuto a Palermo.

Incidente mortale a Pioppo: giovane automobilista perde la vita

Un giovane automobilista è deceduto ieri sera all’ospedale Ingrassia a causa delle ferite riportate dopo che la sua auto è andata fuori strada nei pressi di Pioppo. Un violento impatto che non gli ha dato scampo. A quanto pare un sinistro autonomo causato da un malore o da un colpo di sonno.

La vittima è Emanuele Favaloro, palermitano di 25 anni, padre di un bimbo di quattro anni. Stava tornando a casa alla fine del suo turno di lavoro. A nulla è servita la corsa in ospedale nel tentativo di rianimarlo. Le sue condizioni erano troppo gravi e niente hanno potuto i medici e i sanitari che lo hanno soccorso.