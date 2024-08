Incidente stradale sulla Bretella Alcamo Est, 3 feriti. Sulla SS732 “Bretella di Alcamo Est” è temporaneamente chiuso il tratto in entrambe le direzioni, al km 1,500 nel territorio comunale di Alcamo in provincia di Trapani, a causa di un incidente.

Sei feriti a Termini Imerese

E’ di sei feriti il bilancio di un incidente a Termini Imerese la scorsa notte. Lo scontro tra una Fiat Multipla e una Fiat Punto è avvenuto in piazza della Vittoria.

A bordo i sei automobilisti sono rimasti tutti feriti e sono stati trasportati dai sanitari del 118 negli ospedali tra Termini e Palermo. Sono intervenuti i carabinieri che hanno eseguito i rilievi e i vigili del fuoco.

La tragedia poche ore prima a Godrano

Incidente mortale sulla statale 118 all’altezza di Godrano. Una Bmw per cause in corso di accertamento è uscita di strada andando a finire contro il guard-rail. Nell’impatto è morto Salvatore Pasqua 39 anni. Nell’auto c’erano altri due uomini di 45 anni e di 48 anni e una giovane di 27 anni.

Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso dell’automobilista e trasportato un ferito gravissimo al Civico e altri due sempre in codice rosso all’ospedale di Corleone. Le indagini sono condotte dai carabinieri.

Marito e moglie morti sulla Palermo Messina

Ieri una tragedia aveva sconvolto una famiglia residente a Roma. Salvatore Caleca, 43 anni tra pochi giorni, e la moglie Michela Bucci, 40anni, sono morti sul colpo a seguito di un incidente verificatosi nel primo pomeriggio di ieri, a poche decine di metri dallo svincolo di Brolo.

A bordo con loro, sul sedile posteriore, c’erano le due figliolette della coppia, cinque anni la più grande, appena un anno la piccolina, rimaste miracolosamente illese. Un’ambulanza le ha trasportate al Pronto soccorso dell’ospedale di Patti per gli accertamenti del caso. Le loro condizioni generali sembrano buone, senza traumi o ferite riportati nell’incidente, tuttavia a scopo precauzionale i medici hanno deciso di tenerle in osservazione probabilmente fino ad oggi. Per i due giovani genitori, invece, non c’è stato purtroppo nulla da fare.