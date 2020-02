Intervento dei vigili del fuoco e della polizia municipale

Domenica di incidenti a Palermo anche gravi. Un pedone investito in gravi condizioni e un’auto che si è ribaltata senza però gravi conseguenze per l’automobilista alla guida. Questo il bilancio di due incidenti avvenuti ieri.

Un 38enne è stato ricoverato a Villa Sofia. La prognosi è riservata dopo che ieri sera, intorno alle 20.30, è stato investito da un’auto in via Perpignano, all’altezza della parrocchia Maria Santissima Assunta.

Pare che l’uomo, V.A., stesse attraversando la strada quando una Peugeot 106 lo ha travolto. L’impatto, come confermato da alcuni passanti, è stato molto violento. A chiamare il 118 per richiedere l’intervento di un’ambulanza è stato lo stesso conducente dell’utilitaria, ora posta sotto sequestro in attesa che i medici si esprimano sulle condizioni del ferito e decidano se sciogliere la riserva sulla vita.

Un altro incidente si è verificato poche ore prima in via Roccazzo, dove la 61enne A.P. avrebbe perso il controllo per poi ribaltarsi con la sua Volkswagen Fox dopo aver urtato contro un muretto. Secondo una prima ricostruzione non ci sarebbero altri mezzi coinvolti. Sul posto gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale.