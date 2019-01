il report della polizia municipale

Diminuiscono di quasi il 21 per cento gli incidenti stradali con almeno un morto a Palermo. Si è passati dai 24 del 2017 ai 19 nel 2018. E’ quanto emerge dal report annuale redatto dal comando della polizia municipale di Palermo.

Diminuiscono anche gli incidenti con feriti: da 2.240 (2017) a 2.025 (2018). Aumentano invece gli incidenti con solo danni ai veicoli (da 1.146 nel 2017 a 1.246 nel 2018). Segno meno anche per gli incidenti con feriti che hanno avuto la prognosi riservata: da 61 nel 2017 a 49 nel 2018. Il totale degli incidenti rilevati nel 2018 (3.322) dalla polizia municipale è diminuito del 4,2 per cento rispetto al 2017 (3.470).

Nel 2018 a Palermo le principali infrazioni che hanno causato incidenti stradali sono state: la velocità irregolare e pericolosa (1.226), le errate manovre di svolta o cambio direzione (502), la mancata precedenza agli incroci (214), il mancato rispetto dello stop (213), la mancata precedenza a destra (144), l’errato comportamento degli automobilisti nei confronti dei pedoni (127) la mancata prudenza agli incroci (96), l’errato comportamento dei pedoni sulla carreggiata (55).

I dati statistici relativi agli incidenti stradali rilevati dalla polizia municipale di Palermo hanno documentato, ancora una volta, che la velocità è una delle cause principali che determinano gli incidenti stradali più gravi. Per ridurre gli incidenti, nel 2018, sono stati effettuati 12.882 controlli sulla violazione dei limiti di velocità con le strutture autovelox mobili e 39.711 con box autovelox fissi, per un totale di 52.593 controlli.