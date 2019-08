Interventi della polstrada

Due incidenti sulla Palermo Mazara del Vallo e sulla Palermo Catania stanno creando non pochi disagi agli automobilisti.

Il primo si è verificato sulla A19 in direzione del capoluogo nei pressi di Villabate. Un tamponamento che ha bloccato l’ingresso a Palermo.

Sono intervenuti gli uomini dell’Anas, della polizia stradale e del 118 per soccorrere i feriti.

Altro incidente sulla A29 in direzione di Mazara del Vallo nei pressi di Carini. Anche in questo caso lunghe code in attesa che i sanitari del 118 soccorrano i feriti e gli agenti della polstrada eseguano i rileivi per stabilire le responsabilità.