Incidente in galleria sull’autostrada Palermo-Messina. E’ successo nel pomeriggio all’altezza di Cefalù. inci, nella carreggiata in direzione Palermo, ostruendo il passaggio degli altri veicoli.

Sono intervenuti gli agenti della polizia stradale che, in attesa dei sanitari del 118, hanno soccorso i due, entrambi di Santa Flavia, che trasportavano reti da pesca. Il traffico è stato temporaneamente deviato mentre il mezzo è stato trainato fuori dalla galleria per consentire agli altri automobilisti di passare.

Auto a fuoco, caos sull’A29 Palermo-Mazara

Un’auto, una Peugeot 3008, è andata a fuoco sulla Palermo-Mazara, in direzione Palermo, all’altezza di Carini. Nessun problema per il conducente ma il traffico, complice anche il rientro e la giornata festiva, è andato in tilt. Sul posto personale della polizia stradale del capoluogo siciliano. Stanno intervenendo anche gli operai dell’Anas e gli agenti della polizia stradale per segnalare il perocolo e fare uscire le auto dallo svincolo di Capaci. (Foto e video di Milvia Averna)

Controesodo, traffico intenso ma senza criticità

Traffico intenso ma senza particolari criticità sui circa 32 mila chilometri di rete stradale e autostradale gestiti da Anas (Gruppo FS Italiane) in questo fine settimana contrassegnato dal bollino rosso, che chiude la settimana di Ferragosto.

I primi rientri dalle vacanze, in particolare verso nord e in direzione dei grandi centri urbani, hanno fatto registrare una circolazione sostenuta ma scorrevole.

Nei punti nevralgici della rete stradale e autostradale il personale Anas ha monitorato costantemente la situazione per prevenire qualsiasi disagio.

Traffico sostenuto soprattutto nella giornata di sabato, in particolare durante la mattinata. Nelle prime ore della mattinala SS18 “Tirrena Inferiore” è rimasta temporaneamente chiusa per un incidente a Gizzeria in provincia di Catanzaro. Nel pomeriggio un incidente ha causato qualche rallentamento sulla statale 18var “Cilentana” a Centola, in provincia di Salerno.

Anche nella giornata di oggi la circolazione si è svolta in modo generalmente regolare. Qualche rallentamento per un incidente anche sulla strada statale 223 “di Paganico” (Grosseto-Siena), in direzione Siena, anche in questo caso risolto in poco tempo. Da rilevare sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo” un incidente tra Sibari e Castrovillari che ha causato rallentamenti in tarda mattinata, poi risolti. Nel pomeriggio traffico rallentato a tratti in direzione nord tra gli svincoli di Pontecagnano nord e Fisciano.

Tra le arterie più trafficate la SS613 “Brindisi Lecce”, la SS106 “Jonica”, la SS26dir “della Valle d’Aosta” e la SS1 “Aurelia”.

Si ricorda che il divieto di transito dei mezzi pesanti resterà in vigore fino alle 22:00 di oggi e per la giornata di domani dalle ore 7:00 alle ore 22:00.