Incidente a Donnalucata, in viale della Repubblica, dove un’automobilista ha investito un bambino, che è stato trasportato in ospedale dagli uomini del 118. Non si conoscono le sue condizioni. Si tratterebbe dell’ennesimo sinistro con un pedone coinvolto che avviene a Donnalucata e in quella zona in generale.

Giovane morta a Catania

Questa mattina nna giovane morta e due feriti in un incidente stradale, nella notte a Catania, in viale Africa, nei pressi delle Ciminiere. La vittima era in un’auto il cui conducente è stato condotto d’urgenza all’ospedale Garibaldi. Ferito anche il conducente dell’altra vettura coinvolta nell’impatto. Sul posto la polizia municipale e i sanitari del 118.

Sangue sulle strade in Sicilia

Fabrizio Manno, 57 anni, è morto mercoledì a Palermo, dopo essere stato coinvolto, una settimana prima, in un incidente all’altezza di Leroy Merlin in viale Regione Siciliana.

L’uomo era arrivato in condizioni disperate al Trauma center di Villa Sofia, dov’era entrato in codice rosso. L’uomo

viaggiava a bordo di una Yamaha R1 e si è scontrato con una Dacia Duster guidata da un 56enne. I sanitari del 118 lo avevano

Dopo l'allarme lanciato da altri automobilisti erano intervenuti i sanitari del 118.

Ragazzino di 15 anni muore a Pordenone

ragazzino, di 15 anni, è morto la notte scorsa, travolto da un’automobile, mentre era in bicicletta, fermo su un lato della della strada, vicino a una palazzina. E’ accaduto la scorsa notte, intorno alle 2.30, a Porcia (Pordenone). A guidare l’auto era una cittadina americana che ha perso il controllo della vettura.

La vittima si trovava assieme ad alcuni amici, a bordo strada, dove stava chiacchierando, ormai tutti prossimi al rientro a casa, quando è sopraggiunta l’auto. L’automobilista ha perso il controllo della vettura affrontando una rotatoria e ha travolto il ragazzino, che nell’impatto è stato sbalzato a una decina di metri di distanza.

Incidente mortale a Licata, c’è un indagato

E’ stato iscritto nel registro degli indagati, per omicidio stradale, l’automobilista di 38 anni che, la notte dell’11 agosto scorso, era alla guida della Fiat Panda che si è scontrata con lo scooter, Aprilia Scarabeo, guidato dal quindicenne Emanuele Piacenti, morto sul colpo.

L’incidente si è verificato in via Torregrossa, all’altezza dello svincolo che immette a Piano Cannelle a Licata (Agrigento). Nell’ospedale di Agrigento, su disposizione della Procura, è stata effettuata l’autopsia sulla salma del quindicenne. All’uomo è stata la possibilità di essere presente, con un proprio consulente di parte, all’irripetibile esame.