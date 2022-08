La vittima aveva 15 anni, domani l'autopsia

È stato iscritto nel registro degli indagati, per omicidio stradale, l’automobilista di 38 anni che, la notte dell’11 agosto scorso, era alla guida della Fiat Panda che si è scontrata con lo scooter, Aprilia Scarabeo, guidato dal quindicenne Emanuele Piacenti, morto sul colpo.

L’incidente si è verificato in via Torregrossa, all’altezza dello svincolo che immette a Piano Cannelle a Licata, nell’Agrigentino.

Domani pomeriggio, nell’ospedale di Agrigento, su disposizione della Procura, verrà effettuata l’autopsia sulla salma del quindicenne. All’uomo verrà data la possibilità di essere presente, con un proprio consulente di parte, all’irripetibile esame.

Lutto cittadino a Licata

A Licata, in provincia di Agrigento, è lutto cittadino dopo l’incidente stradale che ha spezzato la vita di un ragazzo di soli 15 anni. Nei giorni scorsi il sindaco di Licata, Giuseppe Galanti, ha proclamato il lutto cittadino per il giorno dei funerali di Emanuele Piacenti.

Intanto si prega per le sorti di un altro giovane di 14 anni coinvolto nello stesso sinistro. Il ragazzo è attualmente ricoverato, in gravi condizioni, all’ospedale Garibaldi di Catania.

Per cause in corso di accertamento da parte di Carabinieri e Polizia, a scontrarsi sono stati una Fiat Panda e un ciclomotore.

Emanuele Piacenti, 15 anni, a causa dell’impatto ha perso la vita. Entrambi sono stati trasportati all’ospedale San Giacomo d’Altopasso da un’ambulanza del 118 giunta sul posto ma per Piacenti, non c’é stato nulla da fare. L’altro ragazzo è stato invece sottoposto a un delicato intervento chirurgico.