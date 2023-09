Incidente all'altezza di Misilmeri

Incidente sulla strada statale 121 Palermo-Agrigento all’altezza di Misilmeri. Lo scontro tra due mezzi ha bloccato il traffico nella zona di Misilmeri. Al momento stanno intervenendo i sanitari del 118 per soccorrere i feriti. Il tratto della statale è chiuso per consentire le operazioni di soccorso.

Auto e camion impattano a Ficarazzi

In precedenza, questa mattina, scontro violento tra una vettura ed un camion sulla strada statale 113 tra Ficarazzi e Bagheria. L’impatto si è verificato attorno alle 5.30 sul ponte in prossimità del cimitero di Ficarazzi, non distante da Palermo. Il bilancio è di un ferito.

Sul posto oltre alle forze dell’ordine per i rilievi del caso sono intervenuti i sanitari del 118. Anche in questo caso tratto di statale chiuso per i rilievi del caso. L’Anas fa sapere che il traffico è stato momentaneamente sospeso in entrambe le direzioni sulla strada statale 113 al km 249,500.

Incidente nel Ragusano tra un pulmino e un’auto, 11 feriti

Ieri un altro incidente sulle strade siciliane. Uno scontro frontale tra un pulmino con a bordo nove turisti russi e una Volkswagen T-Roc con due persone a bordo ha causato il ferimento di tutti gli occupanti.

La collisione è avvenuta quando il pulmino ha invaso la corsia opposta – lungo la strada statale 194 Modica-Pozzallo, nel Ragusano – provocando un impatto violentissimo

Le persone a bordo della T-Roc hanno riportato le ferite più gravi e sono state trasferite in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania. Gli altri hanno raggiunto, a bordo di tre ambulanze, gli ospedali di Modica e Ragusa. I vigili del fuoco di Modica e del Comando provinciale di Ragusa hanno dovuto segare la macchina per estrarre la coppia intrappolata.

L’incidente a Scordia

Un motociclista di 37 anni è morto in seguito a un incidente stradale avvenuto lungo la strada Provinciale 28/II, in territorio di Scordia. Il centauro si è scontrato contro un furgoncino. Illeso il conducente dell’altro mezzo. Sul posto sono intervenuti il personale del 118 e i carabinieri della stazione locale, impegnati a ricostruire la dinamica del sinistro.