Progetto finanziato dalla Ue con 3.5 milioni di euro

Il progetto INCULTUM, finanziato dall’UE, concentrerà l’attenzione sul turismo in termini di cultura, natura, conoscenze ed esperienze personali. In particolare, analizzerà le sfide e le opportunità del turismo culturale finalizzate a promuovere uno sviluppo sociale, culturale ed economico sostenibile. Il progetto condurrà dieci casi pilota di territori e comunità viventi per individuare e co-creare soluzioni innovative personalizzate. L’obiettivo sarà quello di ridurre gli impatti negativi, imparando dalle buone prassi che sono replicate e tradotte in strategie e politiche, nonché migliorandole.

Il progetto Incultum prevede dieci interventi pilota in nove paesi europei: l‘altipiano di Granada, la Campina de Faro in Portogallo, Bibracte in Francia, l’Appennino della Garfagnana, i Monti di Trapani, le miniere di rame in Slovacchia, la Valle dell’Aoos in Grecia e del Vjos in Albania, le historic graves in Irlanda e l’arcipelago delle isole Svedesi.

Il progetto ha un costo complessivo di 3,7 milioni di euro, quasi interamente coperto dal contributo Ue che ammonta a 3.5 milioni di euro.

UNIVERSIDAD DE GRANADA (Coordinamento) – € 475 556,25

UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI (Slovacchia) – € 171 875,00

COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL (Danimarca) – € 304 250,00

PROMOTER SRL Italia- € 194 250,00

SYDDANSK UNIVERSITET Danimarca – € 358 050,00

UNIVERSITA DI PISA- € 263 625,00

UPPSALA UNIVERSITET Svezia – € 381 250,00

GAL ELIMOS Italia – € 161 562,50

EACHTRA ARCHAEOLOGICAL PROJECTS LIMITED Irlanda- € 251 562,50

BIBRACTE Francia – € 265 625,00

KOINONIKI SYNETAIRISTIKI Grecia- € 171 867,50

QENDRA E KERKIMEVE DHE PROMOVIMIT SHQIPTARE – € 159 375,00

UNIVERSIDADE DO ALGARVE Portogallo- € 251 687,50

PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO DEGRANADA Spagna – € 50 000,00

BASHKIA PERMET Albania- € 26 875,00

Fonte: Commissione Europea/database Cordis