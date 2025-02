Si trovava a Palermo in cerca di lavoro. Ha affittato un appartamento in via Campisi nella zona di via Oreto insieme ad un’amica. Questa mattina sono intervenuti gli agenti di polizia e i sanitari del 118. La giovane è stata trovata senza vita ancora in pigiama sull’asfalto.

E’ caduta dalla finestra dell’appartamento al quinto piano.

Le indagini sono condotte dalla polizia.

In tanti hanno visto il corpo della giovane per terra e poi coperto da un lenzuolo d’orato. Qualcuno ha pensato ad un incidente stradale.

Saranno le indagini della polizia a chiarire cosa sia successo.