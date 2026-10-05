La Flai Cgil , con una nota, esprime “profonda indignazione” per la decisione della Commissione Bilancio dell’Assemblea Regionale Siciliana di accantonare l’emendamento, presentato dal gruppo di Fratelli d’Italia, sul passaggio da part time a full time dei contratti delle lavoratrici e dei lavoratori dei Consorzi di Bonifica di Caltanissetta e Gela. Per la Flai si tratta di una profonda ingiustizia, alla luce anche del fatto che “la stessa commissione- rilavano il segretario generale regionale Tonino Russo e il segretario della Flai di Caltanissetta Giuseppe Randazzo- ha dato via libera all’emendamento che stanzia oltre un milione di euro per l’incremento dell’orario lavorativo del personale precario ed ex precari degli enti locali. Nessuno – sottolineano- mette in discussione il diritto dei lavoratori degli enti locali a vedere riconosciuto l’incremento delle ore di lavoro e una retribuzione più dignitosa. Ma ci chiediamo come mai alcuni lavoratori vengono considerati una priorità e altri invece no”. Per la Flai si tratta di “una scelta politica”.Il sindacato chiama dunque in causa il Presidente della Regione Renato Schifani e l’Assessore regionale all’Agricoltura Luca Sammartino. Non è più il tempo delle dichiarazioni di circostanza o delle promesse. È il tempo delle scelte. E la scelta compiuta finora- affermano Russo e Randazzo- è quella inaccettabile di lasciare indietro le lavoratrici e lavoratori dei Consorzi di Bonifica di Caltanissetta e Gela con contratto di lavoro part-time a 24 ore. All’Assessore Sammartino – aggiungono- rivolgiamo un appello: chi ha la delega all’agricoltura ha anche il dovere di difendere i lavoratori che garantiscono servizi essenziali per il settore e di pretendere soluzioni concrete. E soprattutto ha il dovere di mantenere gli impegni disattesi oramai da più di tre anni”. Una appello dalla Flai anche a tutte le forze politiche presenti al Parlamento siciliano “affinché venga sanata questa ingiustizia nel prosieguo dell’iter parlamentare, per restituire dignità a queste lavoratrici e a questi lavoratori.

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