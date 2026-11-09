Il futuro politico di Vincenzo Parlato è diventato uno dei temi del momento nel Siracusano. Il sindaco di Sortino ha lasciato il Mpa dopo la rottura culminata in primavera con il deputato regionale Peppe Carta, e l’addio è fresco di poche settimane. Da allora le sirene non hanno smesso di suonare.

L’incontro con Sammartino

Non è passato inosservato l’incontro di sabato scorso a Siracusa con il vicepresidente della Regione, Luca Sammartino. È avvenuto nel giorno dell’ufficializzazione del passaggio alla Lega del sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare. Il confronto tra i due è stato amichevole e viene letto come un vero corteggiamento: portare in squadra un altro primo cittadino e rafforzare la Lega in vista delle regionali e delle politiche. Parlato ci sta riflettendo. Intende prima parlare con i suoi e poi sciogliere la riserva.

Il caso Auteri

L’ingresso nella Lega lo ricongiungerebbe a Carlo Auteri, deputato regionale appena passato dalla Dc al Carroccio, con cui Parlato si è scontrato duramente nell’ultimo anno. I due si sono già sfidati politicamente nel 2021 per la corsa a sindaco. Vinse Parlato, che si riconfermò primo cittadino. Il prossimo anno a Sortino si torna al voto e Auteri non ha fatto mistero di voler diventare sindaco nella sua città.

Se poi riuscisse a staccare il biglietto per l’Ars per la seconda volta, la legge non gli impedirebbe di assumere le due cariche, proprio come Peppe Carta, sindaco di Melilli e parlamentare regionale.

Il terzo mandato

Qui le cose si complicherebbero. Parlato è al secondo mandato e la legge siciliana impedisce ai sindaci dei comuni dai 5 mila fino a 15 mila abitanti un terzo giro. Lui, però, avrebbe intenzione di provarci, come il primo cittadino di Serradifalco, Leonardo Burgio, che per ironia della sorte è della Lega.

A suo favore c’è una sentenza della Corte costituzionale. La pronuncia del 19 febbraio 2026 ha dichiarato incostituzionale la disciplina che impediva la candidatura per il terzo mandato nei piccoli comuni siciliani. Il caso di Serradifalco mostra però che la strada non è libera da ostacoli. La Regione ha intimato le dimissioni a Burgio e il paese resterà in mano a un commissario fino a un pronunciamento definitivo, che potrebbe richiedere anni.

I due, Parlato e Auteri, potrebbero quindi ritrovarsi non solo nello stesso partito ma anche rivali per la poltrona di sindaco.

Gli altri corteggiatori

Si vedrà. Intanto Parlato ha altri pretendenti. Lo ha contattato Cateno De Luca, che nel Siracusano può contare soltanto sul sindaco di Palazzolo, Salvatore Gallo. Lo ha cercato Riccardo Gennuso, alle prese con la composizione della lista di Forza Italia. Ed è tra i suoi corteggiatori anche il deputato nazionale di Fratelli d’Italia, Luca Cannata