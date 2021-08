Applausi e lacrime

Due poliziotti del commissariato di Bagheria salvano la vita a un uomo

Il malcapitato colto da infarto e la manovra salvavita di due agenti e di un infermiere

L’uomo si è ripreso grazie all’intervento dei due angeli, tanti applausi dalla folla

Si chiamano Umberto e Salvatore e sono due poliziotti e hanno salvato una vita trovandosi nel posto giusto al momento giusto. Tra gli applausi dei presenti hanno strappato dalla morte un uomo eseguendo, in perfetta sincronia, un massaggio cardiaco a un uomo che era stramazzato sull’asfalto a causa di un arresto cardiaco. Una bella storia che proviene da Bagheria, in provincia di Palermo.

I due angeli del Commissariato Bagheria

Sono stati attimi concitati, tra urla e preghiere dei presenti non hanno perso la calma. I due poliziotti hanno preso in mano la situazione e hanno iniziato a praticare le manovre di rianimazione fino a quando il cuore del malcapitato non ha ripreso a battere. Umberto e Salvatore del commissariato di Bagheria sono gli angeli.

I fatti nel centro cittadino

Nel centro cittadino di Bagheria, in corso Butera, un uomo di circa 80 anni è stato colpito da un infarto. I poliziotti lo hanno tenuto in vita praticandogli il massaggio cardiaco sino all’arrivo dei sanitari del 118, che lo hanno stabilizzato e portato in ospedale. “Ci auguriamo che possa presto tornare a casa e riabbracciare la sua famiglia”, dice una nota della Questura di Palermo dopo il gesto di coraggio dei due agenti.

Gli applausi della folla

Si è trattato di una manovra perfettamente riuscita, visto che l’uomo ha ripreso a respirare. Dopo aver notato l’uomo che si era accasciato, un poliziotto gli ha praticato un massaggio cardiaco per circa 20 minuti. L’altro poliziotto ha adagiato la testa del malcapitato in posizione di sicurezza, riuscendo cosi a liberare le vie respiratorie. Il tutto con l’ausilio di un infermiere che si trovava nelle vicinanze, fino all’arrivo dei sanitari del 118, che grazie anche all’uso di un defibrillatore, sono riusciti a stabilizzare l’anziano. Per i poliziotti e i sanitari che hanno salvato la vita all’uomo, gli applausi della folla presente in corso Butera a Bagheria.