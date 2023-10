Nicolò Scordato, dirigente Nursing Up dell’ospedale Civico di Palermo, è uno dei primi infermieri forense in Sicilia. È uno dei primi incarichi assegnato in Italia e il primo in assoluto nell’isola.

“Il sindacato degli infermieri Nursing Up Sicilia è ancora una volta in prima linea per garantire quanti più servizi ottimali ai cittadini ed ecco un’altra vittoria” afferma Gioacchino Zarbo, segretario regionale del Nursing Up.

“Quella dell’infermiere forense è una figura professionale che rientra nell’ambito della medicina legale. La segreteria Nursing Up dell’ospedale Civico di Palermo aveva presentato un’istanza per l’istituzione di questa funzione che in Sicilia non è presente – fa sapere il segretario Zarbo, – È una figura dotata di competenze sanitarie e giuridiche. Si occupa di definire la responsabilità penale e civile, passando per la promozione della cultura della qualità, alla pianificazione del lavoro e all’analisi del contesto socio-sanitario”.