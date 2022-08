Domati diversi fronti del rogo

Inferno di fuoco questo pomeriggio nel quartiere di Borgo Nuovo, a Palermo. Un incendio di vaste proporzioni ha interessato l’aria di via Castellana e di diverse arterie stradali limitrofe. Le fiamme hanno lambito le case, costringendo diversi residenti ad evacuare le proprie abitazioni. L’aria è resa irrespirabile dalla coltre di fumo che si è sollevata dai vari fronti del rogo. Dal cielo piove cenere, fatto che ha costretto gli abitanti della zona a proteggersi il volto con dei panni bagnati.

Incendio partito alle 15

Secondo quanto riferiscono i residenti, il rogo sarebbe partito intorno alle 15. Le fiamme hanno toccato i due metri di altezza, mettendo in allarme gli abitanti della zona. Cittadini che, di fronte al muro di fiamme, hanno provveduto ad allontanarsi e a spostare i propri mezzi laddove possibile. Fuoco che si è poi propagato in direzione delle montagne, sospinte dal forte vento di scirocco che sta spirando sul capoluogo siciliano.

Quello che restituisce il fuoco è un paesaggio spettrale. Tutto i colori della natura circostante trasformati in un grosso cumulo bianco e nero di cenere e di legno bruciato. Un rogo che ha lambito le case in diverse strade della zona. Fiamme in via Bronte, via Gibellina, via Erice, via Misilmeri e in tutte le strade d’intersezione con via Castellana dove una baracca, probabilmente usata come deposito, è stata praticamente ridotta in cenere dalle fiamme.

Domati diversi fronti delle fiamme

Alcuni residenti hanno dovuto attivare le pompe dell’acqua per cercare di proteggere le proprie abitazioni. Sul posto si sono immediatamente recati diverse squadre dei vigili del fuoco e della Protezione Civile, che hanno usato gli idranti per limitare il fronte del fuoco e non farlo avvicinare le case. A coadiuvare l’intervento delle forze di soccorso diverse volanti della polizia municipale e della polizia di stato. Tanti, purtroppo, i rifiuti presenti fra le sterpaglie andate in fumo nell’incendio. Fra questi, anche rifiuti speciali.