Caos e disagi la scorsa notte sull’autostrada Palermo Catania all’altezza di Villabate sono stati provocati dal forte vento agli automobilisti. Un palo lungo 12 metri rischiava di cadere sulle carreggiate sia in direzione Palermo che Catania.

Gli agenti della polizia stradale hanno chiuso prima il tratto in direzione del capoluogo siciliano poi quello catanese. Il traffico è stato spostato tutto lungo la statale e la via Messina Montagne. Lunghissime code si sono formate fino a tarda notte.

L’intervento è scattato attorno alle 10 di sera e si è concluso all’una di notte. L’impresa che si occupa della manutenzione dell’impianto di illuminazione doveva arrivare da Gibellina. Gli operai hanno sezionato il palo che è stato rimosso e così è stata riaperta l’autostrada. Il forte vento che ieri ha soffiato anche 70 chilometri orari ha danneggiato gli ancoraggi alla base del palo.

Oltre alla stradale sono intervenuti anche i vigili del fuoco.