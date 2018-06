Inferno in viale Regione Siciliana per i lavori di manutenzione sul Ponte Corleone. Sono al lavoro nel cantiere tre operai che stanno eseguendo i lavori di sostituzione dei giunti.

Il traffico su viale Regione Siciliana in direzione Catania è letteralmente bloccato. Un serpentone di auto che si snoda per chilometri. La coda inizia da via Leonardo da Vinci.

“Ci sono problemi legati alla sicurezza – dice un’automobilista che si trova in coda da un’ora – Un’ambulanza da qui non passa e ci sono tre ospedali nella zona”.

“Questi lavori si devono fare di notte – aggiunge un altro – non si può bloccare la città. Poi sotto il sole e con il gran caldo. La coda inizia da viale Leonardo da Vinci”.

Per gli automobilisti una situazione insostenibile. “L’amministrazione Orlando in sei anni non è riuscita a prevedere la sostituzione del Ponte Corleone come successo per il ponte in Corso dei Mille. Sei anni passati inutilmente e adesso per pochi lavori di miglioria siamo costretti a penare. Assurdo – aggiunge un altro automobilista –

E’ una vergogna. Bisogna pensare alle infrastrutture di questa città che sono veramente in condizioni penose. Chissà quando il sindaco penserà alle bretelle laterali del ponte. Bretelle che non dovrebbero essere realizzare su un ponte ormai datato”.