Infortunio che potrebbe costare caro al Palermo: durante la partita del “Barbera” tra i rosanero e il Venezia, il difensore sloveno Struna ha riportato una lussazione alla spalla sinistra. I medici l’hanno ridotta in campo e trattata successivamente nello spogliatoio, per permettere al calciatore di terminare l’incontro.

PALERMO – VENEZIA: NESTOROVSKI IL MIGLIORE, BOCCIATO HAAS

Struna è poi stato decisivo ai fini del risultato, avendo siglato la rete dell’1-1 che ha permesso al Palermo di restare imbattuto tra le mura amiche in questa stagione. Un’ulteriore valutazione sull’entità dell’infortunio ci sarà alla ripresa degli allenamenti (domenica).

Stellone per la sfida di martedì contro il Carpi, dovrà fare a meno di Bellusci che è stato ammonito ed essendo in diffida sarà squalificato. Rientrerà Rajkovic, ma se Struna non dovesse farcela, sarà sempre più probabile l’impiego di Roberto Pirrello.

PALERMO – VENEZIA: LA CRONACA DEL MATCH