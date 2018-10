Il Palermo pareggia 1 – 1. Gli uomini di Stellone oggi poco brillanti, dominano comunque un Venezia a dir poco rinunciatario. Decisiva l’espulsione di Trajkovski. Passa in vantaggio la squadra di Zenga con un tiro di Segre deviato da Haas, pareggia Struna.

BRIGNOLI: Ordinaria amministrazione per l’estremo difensore rosanero. Il Venezia si preoccupa solo di non subire gol e non esegue un tiro in porta.

SALVI: Non è Rispoli e si vede: pochi cross, nessun tiro e troppi falli. Nei primi dieci minuti commette tre scorrettezze inutili e si becca un’ammonizione che lo condiziona per tutta la gara.

STRUNA: Lo sloveno è stoico a restare in campo nonostante un fastidioso problema alla spalla. Tiene senza difficoltà la difesa e sigla il gol decisivo per il pareggio.

BELLUSCI: Carismatico come sempre, il difensore calabrese del Palermo oggi non è costretto a fare gli straordinari. Il Venezia vede l’area di rigore con il binocolo.

Dal 41′ s.t. Moreo s.v.

ALEESAMI: Poca roba. Mai un tentativo di dribbling o di giocata decisiva. Giocare così è troppo facile e non da Palermo.

HAAS: Oggi per lo svizzero una grossa opportunità, non sfruttata. Sembra la brutta copia del giocatore frizzante che subentrava a inizio stagione. Pochissimi inserimenti e nessun pericolo creato alla squadra avversaria. Come se non bastasse devìa nella sua porta il tiro di Segre.

Dal 33′ s.t. Murawski s.v.

JAJALO: Per distacco il migliore del centrocampo e forse di tutta la squadra. Nel primo tempo è anche l’unico a impensierire il portiere del Venezia.

FIORDILINO: Buona la prova per il giovane palermitano. Un bell’assist per Nesto nel primo tempo. Poi un po’ di timidezza, ma non è lui che deve tirare avanti la baracca.

Dal 20′ s.t. Falletti: L’uruguaiano ha poche colpe, entra appena dopo l’espulsione di Trajkovski e la squadra non riesce a reagire. Un bell’assist per Haas ma nulla di più.

TRAJKOVSKI: Vivace e coraggioso ma stasera manca l’ultimo spunto. Sulla sua valutazione pesa l’espulsione (forse severa), ma decisiva.

PUSCAS: Bene, benissimo con il Lecce: male, malissimo oggi. Troppo poco coinvolto nel gioco e negli ultimi 20 metri è offuscato da Nestorovski. Forse troverebbe la migliore dimensione da subentrante.

NESTOROVSKI: Se il Palermo fa registrare qualche tiro in porta nel tabellino è soprattutto grazie a lui. Purtroppo oggi è poco supportato e poco fortunato.

