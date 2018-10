Parla Giorgio Perinetti: l’espertissimo direttore del Genoa, è un doppio ex della sfida che si giocherà venerdì sera al Barbera, tra Palermo e Venezia. Più volte in Sicilia, fu protagonista della risalita in massima serie con Iachini in panchina. Al Venezia ha contribuito al rilancio della squadra lagunara, dopo l’acquisizione della società da parte di Joe Tacopina.

Le sue dichiarazioni a BlogSicilia: “Palermo e Venezia sono le due squadre nel quale mi sono sentito più coinvolto nel corso della mia carriera. Sulla partita non faccio pronostici, il calcio è troppo imprevedibile, in particolar modo la Serie B. Sicuramente parliamo di due buone squadre, che l’anno scorso si sono giocate una semifinale playoff. I rosanero si stanno riproponendo alla grande, il Venezia ha qualche difficoltà, ma l’arrivo di Zenga rende tutto interessante”.

Poi il direttore parla di La Gumina. L’attaccante palermitano sembrava ormai diretto al Genoa, salvo poi finire a Empoli: “La verità è che non abbiamo mai formulato un’offerta – dice Perinetti a BlogSicilia -, l’abbiamo seguito per diverso tempo, senza mai affondare definitivamente. Noi abbiamo deciso di puntare su altri giocatori, infatti abbiamo riscattato Lapadula e abbiamo preso il giovane Favilli e Piatek“.

Perinetti poi si lascia andare ai ricordi della sua esperienza palermitana, rievocando qualche piacevole ricordo: “Palermo per me è la città degli affetti. Mi sono sposato a Palermo e ho due figli nati nel capoluogo siciliano. Potete ben immaginare cosa significa questa città per la mia persona”.

“Sul momento più bello è difficile, perchè ci vorrebbero diversi libri per elencarli tutti – ride n.d.r. -, sicuramente ricordo con piacere la conferenza stampa di presentazione di Dybala. Averlo potuto accogliere fu una gioia. Poi dico un Milan – Palermo di diversi anni fa: loro erano la corazzata di Capello e noi vincemmo 1 – 0 con gol di testa di Iachini. Fu una serata particolare”.

