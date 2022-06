Obiettivo: ridurre le perdite e rendere più efficienti le reti idriche

Dei 17 interventi finanziati al Sud tramite le risorse del programma europeo “React-Eu” per un totale di 476 milioni di euro, 9 saranno quelli destinati al potenziamento delle infrastrutture idriche siciliane.

Alle ATI di Palermo, Enna, Catania, Caltanissetta e Agrigento andranno complessivamente 209.699.418,45 euro, fondi che serviranno a ridurre le perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua e a potenziarne il monitoraggio e la digitalizzazione, in continuità con il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), che ha stanziato 900 milioni per aumentare l’efficienza delle infrastrutture idriche.

Le risorse provengono dal programma europeo “React Eu”, nell’ambito del Piano Operativo Nazionale (Pon) Infrastrutture e Reti 2014-2020, gestito dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims), alle quali è stata aggiunta una dotazione di 169 milioni di euro, rispetto alla cifra iniziale di 313 milioni.

Gli ulteriori fondi hanno consentito lo scorrimento della graduatoria di interventi già selezionati, attraverso l’avviso pubblicato lo scorso novembre, rivolto ai soggetti regolati da Arera operanti nelle cinque Regioni del Mezzogiorno (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia).

Tutti gli interventi dovranno concludersi entro dicembre 2023 e consentiranno di ridurre le dispersioni idriche e di migliorare la qualità del servizio erogato ai cittadini, potendo contare su migliori tecnologie e potenziando le best practice internazionali, secondo gli indirizzi adottati dall’Unione Europea, in coerenza con i principi e gli obiettivi della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile e il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici.

Ecco gli interventi finanziati nell’isola

ATI PALERMO

Riabilitazione digitale delle reti idriche di AMAP s.p.a. compresi modellazione idraulica, installazione di sistemi di misura ed interventi di eliminazione perdite: 52.317.552,93 euro.

Progetto di mappatura, modellizzazione, ricerca perdite e interventi di distrettualizzazione e di manutenzione e ripristino per l’efficientamento delle reti di approvvigionamento idrico nell’area di intervento dei servizi idrici integrati (sii) in gestione in regime di salvaguardia del comune di Montelepre: 1.048.005,72 euro.

ATI ENNA

Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti: 56.960.872,72 euro.

ATI ATO CALTANISSE TTA

Lavori di digitalizzazione, distrettualizzazione, controllo delle pressioni in rete, monitoraggio dei parametri di qualità dell’acqua, implementazione di sistemi di automazione e telecontrollo, finalizzati alla riduzione delle perdite in 22 comuni dell’ATO di Caltanissetta”, da realizzarsi per il periodo 2022-2023”: 13.864.476,05 euro.

ATI CATANIA

Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione ed il monitoraggio delle reti gestite da Sidra s.p.a: 17.204.017,99 euro.

Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione idrica – rete acquedotti riuniti – lotto 1 Acque di Casalotto s.p.a.: 2.061.168,35 euro.

Progetto di riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua gestite da Sogea srl: 1.802.423,70 euro.

Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti idriche gestite da Sogip srl ed Ama s.p.a.: 17.886.612,92 euro.

ATI AGRIGENTO ATO AG9

Progetto conoscenza, digitalizzazione ed ottimizzazione reti idriche, con recupero perdite e sostituzione misuratori volumi di utenza nel territorio dell’ATO AG9: 46.554.288,07 euro.