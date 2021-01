l'appuntamento online il 22 gennaio

Venerdì 22 gennaio alle ore 19,00, il gruppo di volontari di Medici Senza Frontiere (MSF) di Palermo, organizza il webinar “Non siamo solo medici, vi presentiamo un ingegnere”: Riccardo Bellisario, studente di medicina e giovane volontario del gruppo di MSF di Palermo, intervisterà Alessandro Piro, ingegnere palermitano e operatore umanitario di MSF che descriverà il ruolo di un logista e l’importanza della logistica in un intervento umanitario.

I logisti svolgono un ruolo fondamentale che consente alle équipe mediche di MSF di operare in sicurezza e lavorare in zone difficilmente raggiungibili. Questi team si occupano ad esempio di organizzazione e gestione del trasporto di materiale medico e del personale umanitario, dell’allestimento di un centro medico e dei servizi igienico-sanitari nel bel mezzo della foresta, della gestione della logistica in una campagna vaccinale nelle zone più remote dove la popolazione non ha accesso ai servizi sanitari.

Da ingegnere in una grande azienda automobilistica quattro anni fa Alessandro ha deciso di licenziarsi e cambiare radicalmente vita. Dopo aver creato con alcuni amici un gruppo informale per l’integrazione dei migranti e dei senza dimora attraverso l’uso dell’arte e dopo un anno sabbatico in Sud America, ha iniziato a lavorare in MSF.

“Un sogno che si è realizzato e che mi ha permesso di vedere e toccare con mano le drammatiche realtà nelle quali sono costrette a vivere intere popolazioni che non hanno scelto la guerra né la fuga da violenze e povertà ma che purtroppo ne subiscono quotidianamente gli effetti” racconta Alessandro che ha lavorato come logista in diversi contesti di emergenza.

Dal Malawi alla Repubblica Democratica del Congo, afflitta da decenni di conflitti e violenze al Sud Sudan, paese con uno dei più alti tassi di malattie e decessi infantili al mondo dove MSF fornisce cure mediche in aree prive di assistenza medica e umanitaria, al Venezuela colpito da una durissima crisi economica e dove MSF sta intervenendo in risposta all’emergenza Covid-19 concentrandosi sulle persone più vulnerabili.

La partecipazione al webinar è gratuita ma è necessario prenotarsi QUI. Il link per partecipare sarà inviato all’indirizzo email indicato in fase di prenotazione.

Medici Senza Frontiere (MSF) è un’organizzazione medico umanitaria internazionale indipendente fondata nel 1971. Oggi fornisce soccorso medico in più di 70 Paesi a popolazioni la cui sopravvivenza è minacciata da conflitti armati, violenze, epidemie, disastri naturali o esclusione dall’assistenza sanitaria. Nel 1999 ha ricevuto il premio Nobel per la Pace.

MSF è presente a Palermo con un intervento che si concentra sulle fasce ad alta marginalità, per supportare le autorità sanitarie nei contesti sociali più difficili da raggiungere e gestire. I team di MSF hanno formato e continuano a formare e supportare operatori e volontari di decine di organizzazioni che operano in ambulatori sociali, sportelli di orientamento lavorativo e legale, centri di ascolto, rifugi, mense sociali nei quartieri di Ballarò, Politeama, Zisa e Kalsa, per garantire la continuità di questi servizi in sicurezza.

Il Gruppo MSF di Palermo è nato nel 2011 per organizzare iniziative di sensibilizzazione e promuovere le attività dell’organizzazione in città e provincia. È costituito da volontari di ogni età e la partecipazione è aperta a tutti coloro che desiderano sostenere MSF dedicandole parte del proprio tempo.