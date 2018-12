Lo dicono i sindacalisti della Fiadel e della Fials

“Attaccare i lavoratori è la strategia più semplice e più banale per giustificare errori e disfunzioni che sono ad altri livelli”, è quanto dicono i sindacati Fiadel e Fials.

“Come sempre si arriva a fine anno e si cercano i colpevoli sulle disfunzioni che di fatto vanificano l’operato di tanti lavoratori che giornalmente garantiscono i servizi ai cittadini – dichiarano Giuseppe Badagliacca Fiadel e Carmelo Giallombardo Filas – Fine anno sarebbe tempo di bilanci e soprattutto di verifiche, che quando sono positive, non si fa fatica a trovare i protagonisti, nel caso di disorganizzazioni e disfunzioni si cercano i colpevoli che notoriamente sono i più deboli e nel caso di specie sono i lavoratori”.

“È opportuno sottolineare che ci sono stati lavoratori che a dicembre hanno percepito stipendio e tredicesima mensilità, e altri come i dipendenti della RAP di Palermo che hanno percepito la 13° mensilità il 27 dicembre e lo stipendio ancora no! Si proprio così, e responsabilmente i lavoratori hanno garantito i servizi festivi e domenicali, anche con unità in più rispetto ai turni programmati – dichiarano Giuseppe Badagliacca Fiadel e Carmelo Giallombardo Filas – e i sindacati responsabilmente non hanno proclamato nessuno stato di agitazione o assemblee del personale. Appare ovvio evidenziare, che i cumuli della spazzatura forse si sono creati perché magari qualche azienda privata esterna che aiuta la RAP nella raccolta, non avendo avuto dei pagamenti regolari si è fermata creando un rallentamento nella raccolta.

Questa causa non è certamente da attribuire ai dipendenti della RAP, ma i responsabili vanno ricercati altrove. La continua riduzione del personale addetto alla raccolta, a causa dei pensionamenti, di fatto appesantisce l’azione della società, nonostante – dichiarano Giuseppe Badagliacca e Carmelo Giallombardo – abbiamo più volte ai tavoli sindacali chiesto una razionalizzazione delle risorse umane tra le società partecipate del Comune di Palermo, ad oggi caduta nel vuoto!

Fiadel e Filas da Gennaio 2019 inizieranno un’azione mirata a cercare di entrare nel vivo delle problematiche, che va dal contratto di servizio al problema del personale all’ammodernamento e completamento del parco macchine e di tutte le altre problematiche che di fatto impediscono alla RAP oggettivamente di svolgere il servizio bene e non vanificare l’attuale lavoro dei dipendenti.