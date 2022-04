Ripulita l'area della scuola Perez

Palermo e quel problema chiamato abbandono di rifiuti ingombranti. Una situazione ben nota all’interno del capoluogo siciliano a cui non si è trovata una soluzione in termini di prevenzione. A mettere nero su bianco l’estensione del fenomeno è l’azienda Rap, società che si occupa della gestione della raccolta dei rifiuti in città.

“Ad aprile rimossi quasi 12.000 ingombranti”

Numeri “tragici” quelli che riguardano il capoluogo siciliano, in particolare le sue periferie. “Soltanto nel mese di aprile – scrive la Rap in una nota – l’azienda é stata impegnata per rimuovere 11.755 pezzi di ingombranti in 462 vie della città“.

“Ripulita l’area della scuola Perez”

L’ultimo intervento, ma soltanto in ordine cronologico, quello che ha riguardato la rimozione degli ingombranti lasciati nei pressi della scuola Perez. “La Rap è intervenuta per rimuovere gli ingombranti illecitamente abbandonati su strada”. Tolti quindi i pezzi di mobili e gli elettrodomestici lasciati sul marciapiede di via Perez, anche se la Partecipata comunica che è rimasto sul posto un fusto di olio esausto, che i lavoratori non potevano rimuovere con l’intervento odierno.

Rap risponde a Frasca Polara

L’azienda di piazzetta Cairoli ha provveduto inoltre a rispondere alla segnalazione mossa dall’esponente Dem Marco Frasca Polara. Il presidente dell’ottava circoscrizione aveva denunciato, nella giornata di giovedì 28 aprile, ritardi nella raccolta dei rifuti all’interno del quartiere “Montepellegrino”. “In merito alla segnalazione dal presidente Marco Frasca Polara, si informa che siamo al corrente della problematica. L’itinerario non ultimato per la carenza del personale di questa notte sarà recuperato con il turno serale”.