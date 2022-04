Lo segnala Marco Frasca Polara, cittadini chiedono aiuto su via Perez

Mobilio, materassi e perfino rifiuti speciali: questo è quanto alcuni sconosciuti hanno lasciato davanti alla scuola Perez, in III Circoscrizione. Nulla che non si sia già visto in altre strade del capoluogo siciliano, falcidiato da anni dal fenomeno degli abbandoni di ingombranti. Un fenomeno al quale, tutt’oggi, non sono state trovate contromisure efficaci. Problemi che si uniscono ai rallentamenti segnalati nella raccolta ordinario, come evidenziato dal presidente dell’ottava circoscrizione Marco Frasca Polara relativamente ai ritiri all’interno del quartiere Montepellegrino.

Scuola Perez, rifiuti abbandonati nei pressi del plesso scolastico

Con riferimento al caso delle scuola Perez, i rifiuti ingombranti in questione risultano abbandonati nei pressi dei contenitori posti sul marciapiede. Fatto che costringe i pedoni, in particolare gli utenti del plesso scolastico, a circumnavigare il mobilio lasciato sul posto e a scendere in strada. A segnalare la presenza di ingombranti è la cittadina Mariagrazia Izzo, allertata da un professore che lavora all’interno della scuola. Il fatto è stato segnalato agli uffici della Rap. Ente al quale spetterà l’onere di rimuovere i rifiuti dalla zona.

Quello degli abbandoni di ingombranti continua a restare un problema rilevante in città. Lo dimostra lo stato di incuria in cui si trovano a vivere i residenti delle periferie di Palermo. Discariche a cielo aperto che devono essere eliminate con interventi straordinari che richiedono, a volte, perfino l’impiego di bobcat.

Frasca Polara: “Servizio raccolta interrotto nel quartiere Montepellegrino”

Un problema straordinario che si unisce alle criticità della raccolta ordinaria. Fatto rappresentato dal presidente dell’ottava circoscrizione Marco Frasca Polara. L’esponente del Partito Democratico “denuncia” dei rallentamenti nella gestione del ritiro dei rifiuti all’interno del quartiere Montepellegrino. “Da alcuni giorni il servizio raccolta rifiuti si è interrotto in diverse strade del quartiere. I cassonetti in via Don Orione, via Cimbali e via Marturano non vengono più svuotati e i rifiuti sono per strada. Una situazione inaccettabile per i residenti che si ripete frequentemente. Si tratta dell’ennesimo disservizio da parte di Rap – conclude Frasca Polara -. Un campanello d’allarme della crisi in cui si trova da troppi anni questa azienda. Occorre subito intervenire e riportare la situazione alla normalità”.

Prosegue lo spazzamento meccanico di Rap

Intanto, la Rap prosegue le opere di pulizia straordinaria relativa al periodo di test dello spazzamento meccanico. L’azienda ha infatti fornito l’elenco di alcune vie che saranno servite, dal 2 al 6 maggio 2022, in turno notturno, dai mezzi di nuova generazione. Ciò con l’ausilio della Polizia Municipale e delle autogrù AMAT. La nuova tranche di interventi partirà da via Sammartino, per poi spostarsi su via Ammiragli Rizzo.

“Le suddette vie – scrive la Rap in una nota – sono oggetto in queste ore di interventi relativi alla pulizia delle postazioni campane RD, ritiro ingombranti abbandonati su strada e di comunicazione sul campo del passaggio, secondo calendario, delle macchine spazzatrici. Chiediamo agli automobilisti, residenti nelle suddette vie, massima collaborazione, e di spostare l’auto come indicato dai cartelli di divieto di sosta (dalle ore 21 alle ore 3) al fine di evitare sanzioni”.