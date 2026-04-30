Novità in arrivo grazie alla partnership tra Amat e Telepass

Dal 4 maggio cambia l’accesso alla ZTL di Palermo: gli automobilisti potranno entrare nelle aree a traffico limitato pagando in automatico tramite app Telepass.

La novità nasce dall’accordo tra AMAT e Telepass, un sistema già adottato in altre città italiane che ora arriva anche nel capoluogo siciliano.

L’obiettivo è semplificare l’ingresso nella ZTL, eliminando passaggi burocratici e rendendo l’accesso completamente digitale, gestibile in pochi passaggi direttamente dallo smartphone.

Come attivare il servizio

All’attivazione, l’utente dovrà autodichiarare la classe ambientale del proprio veicolo. Per i veicoli elettrici è prevista una procedura dedicata messa a disposizione dal Comune di Palermo.

Il servizio sarà attivo dalla mezzanotte del giorno successivo alla richiesta. L’utente riceverà una conferma via email, sia in caso di attivazione sia in caso di disattivazione.

Una gestione della ZTL digitale e semplificata

Con il nuovo sistema cambia la gestione dell’accesso alla ZTL. Spariscono i passaggi burocratici tradizionali e utto avviene tramite app.

“Grazie alla collaborazione con AMAT Palermo – sottolinea il presidente di AMAT Palermo, Giuseppe Mistretta – i clienti Telepass potranno attivare il servizio direttamente in app e accedere alle ZTL cittadine senza necessità di permessi cartacei, operazioni manuali o pagamenti separati. L’intero processo è digitale e pensato per semplificare l’esperienza di mobilità, rendendola più fluida e immediata”.

Con il nuovo sistema cambia la gestione dell’accesso alla ZTL: vengono superati i passaggi burocratici tradizionali e l’intera procedura si concentra in un unico strumento digitale, gestibile direttamente tramite app.