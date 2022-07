Prosegue il lavoro della Onlus Aiutiamo il Burundi

“Al via i lavori per la costruzione del ‘Centro per le mamme adolescenti’ a Gitega, in Burundi. “La Onlus ‘Aiutiamo il Burundi’ che ho l’onore di presiedere insieme al mio amico Stefano Cirillo, che è il direttore, continua il proprio impegno in favore dei più poveri e bisognosi dell’Africa. Il 18 Luglio scorso, a Gitega Burundi, sono iniziati i lavori per la costruzione del ‘Centro per le mamme adolescenti’”. Lo dichiara Totò Cuffaro, presidente della Onlus Aiutiamo il Burundi.

“Progetto darà risposte a mamme più fragili”

“Comincia un progetto unico – prosegue – che permetterà di dare risposte alle mamme più fragili che per la loro giovanissima età troppo spesso non riescono a crescere i propri neonati. Questo Centro, che non ha eguali perché nel mondo non esiste nulla di simile, consentirà di adottare le mamme adolescenti e i loro neonati per il primo anno di vita garantendo loro le attenzioni e le cure che meritano”.

Si può contribuire attraverso il 5xmille

“Tutto questo è possibile grazie alla raccolta del 5xmille e di tanti donatori che ci supportano con grande magnanimità. La nascita di questo Centro si aggiunge alla costruzione della Chiesa di Mabay, al nostro supporto all’ospedale di Karuzi, all’aiuto a tanti orfanotrofi e alla sponsorizzazione di tante piccole imprese artigiane per sostenere la piccola economia e le famiglie. L’attenzione ai più fragili, anche a casa loro, è un dovere che deve essere costante soprattutto in un momento drammatico come la pandemia”, conclude Cuffaro.

Cuffaro, ex presidente della Regione, ha conosciuto il Burundi a maggio 2016. In questa nazione africana molto povera, ha gestito un ospedale con la onlus che aveva siglato un accordo col ministro della sanità locale.

Nel 2019 con la Onlus Aiutiamo il Burundi ha inaugurato una chiesa cattolica a Mabay ed ha finanziato anche un certo ricreativo per giovani sostenendo un orfanotrofio a Bubanza.