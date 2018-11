Porte aperte all'innovazione, oggi e domani ai Cantieri Culturali alla Zisa

Ha preso il via questa mattina ai Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo la due giorni “Porte aperte all’innovazione. Festival dello sviluppo sostenibile al Sud”, organizzata da FPA, società del gruppo Digital 360, con il patrocinio del Comune di Palermo, della Regione Sicilia e dell’Unione Europea.

Quella palermitana è la prima tappa di un festival itinerante dell’innovazione che ha come obiettivo quello di coinvolgere e mettere in rete cittadini, associazioni, e imprese di diverse città del sud d’Italia.

Molti giovani delle scuole superiori palermitane erano presenti questa mattina all’avvio dei lavori, aperti con il convegno “Innovazione e coesione per lo sviluppo del Sud” durante il quale sono intervenuti, dopo un messaggio registrato di Barbara Lezzi, Ministro per il Sud, Giovanna Marano, assessore alle Politiche giovanili del Comune di Palermo, Girolamo Turano, assessore alle Attività produttive della Regione Sicilia e AnnaMaria Poso dell’Autorità di gestione del PON Infrastutture e reti 2014-2020.

Subito dopo è stata la volta del convegno “Il Sud #InRete con l’Europa”, moderato da Antonio Giordano, giornalista della testata MilanoFinanza, al quale sono intervenuti la stessa Annamaria Poso, Filippo Palazzo, responsabile della Direzione Programmi Investimenti di RFI, Massimiliano Di Monte, responsabile palermitano dell’Enav, Massimo Abbate, direttore amministrazione Gesap, Monica Torchio, della Task force del PON Infrastrutture e Valentina Daneo, Unità di informazione e comunicazione del PON Infrastrutture.

“Grazie alle risorse della coesione l’innovazione al Sud esiste, ma dobbiamo imparare a raccontarla, attraverso le esperienze realizzate e la voce dei protagonisti – afferma Gianni Dominici, Direttore generale di Fpa -. Porte aperte all’innovazione e il contest App4Sud nascono con questo obiettivo: raccontare i migliori progetti di innovazione nel Mezzogiorno, le persone che ne sono promotrici, i benefici e le opportunità che le tecnologie possono portare a territori e comunità”.

Si continua nel pomeriggio, quando, tra le altre iniziative in programma, si terrà il primo dei Companies Talks, una sorta di teatro dell’innovazione che mette in scena con attori professionisti storie di innovazione di grandi aziende dot-com, dedicato alla storia di Amazon. In chiusura della prima giornata, questa sera a partire dalle 19,30, un concerto di musica popolare mediterranea.

