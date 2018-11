Dopo una prima importante giornata di lavori (LEGGI QUI) tutto pronto ai Cantieri Culturali alla Zisa anche per la seconda giornata dell’evento “Porte aperte all’innovazione. Festival dello sviluppo sostenibile al Sud”, organizzata da FPA, società del gruppo Digital 360, con il patrocinio del Comune di Palermo, della Regione Sicilia e dell’Unione Europea.

Quella palermitana è la prima tappa di un festival itinerante dell’innovazione che ha come obiettivo quello di coinvolgere e mettere in rete cittadini, associazioni, e imprese di diverse città del sud d’Italia.

Ed ecco che giovedì 15 novembre si comincia alle 9,30 con ‘Talento, innovazione digitale e imprese’ il primo impritante incontro7convegno della giornata su competitività e innovazione digitale. dalle 10,00, invece, per ‘competenze per la crescita’ l’incontro ‘Ti racconto il Pon scuola’.

Dalle 11,15 si torna nel campo della competitività con ‘Dal souvenir all’internet delle cose’. Alle 12,15 ci si sposta in area spettacolo con ‘In viaggio con i Pon’, alle 13,00 ‘ A scuola di Cinema’.

Il pomeriggio viene inauguratod all’evento delle 14,00 ‘Asoc talk, progettare una ricerca di monitoraggio civico con le scuole’; in parallelo sempre dalle 14,00 il convegno ‘Investire in ricerca e capitale umano nel mezzogiorno’.

Alle 16,00 ‘Un’agenda per il Sud: obiettivo 2030’; alle 16,15 in area ‘competenze per la crescita’ ‘Notre Dame de Baharia e didattica laboratoriale per le competenze del XXI secolo’; alle 17,30 ‘Dive Into the Sea 360’ e in contemporanea lo spettacolo ‘Google, una storia di Innovazione’: alle 19,00 ‘YoSuNu’.

A chiudere l’evento lo spettacolo finale delle 21,00 ‘Meccanc Ensemble’ fino alle 23