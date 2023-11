la partecipazione di digitrend

Si discusso di intelligenza artificiale, sostenibilità delle imprese, modalità per attirare nuovi utenti, tra cui la Gen Z, attraverso la decodificazione dei nuovi linguaggi, all’Iab Forum che si è tenuto a Milano l’8 ed il 9 novembre.

Digitrend all’Iab Forum

A partecipare all’evento il team di Digitrend, la prima tech company in Italia, con base a Palermo, che fornisce servizi all’editoria digitale per la crescita economica e protagonista nei mesi scorsi di due Roadshow in Sicilia, il primo ad Enna, l’altro a Catania.

I temi dell’innovazione digitale

Il tema dell’Iab Forum è stato Regeneration e Digitrend ha organizzato un workshop ponendo al centro dell’evento la piattaforma Wonder Tools, la cosiddetta “piattaforma dei sogni per gli editori digitali” a cui hanno preso parte non solo publisher digitali ma anche operatori dei reparti tech e dell’ambito pubblicitario.

Le richieste del mercato ed i nuovi utenti

“Un confronto che ha consentito di comprendere le richieste – spiega il Ceo di Digitrend, Biagio Semilia – emergenti del mercato. Abbiamo subito notato un grande interesse nei confronti di Wonder Tools e delle sue potenzialità, non solo nell’ottica della generazione di ricavi, ma anche in quanto strumento per creare community e comprendere, dunque, ancora meglio quale sia l’esigenza degli utenti. È emersa, da parte degli editori digitali una forte volontà di conoscere meglio i loro lettori, per creare un’offerta attenta e in grado di differenziarsi”

“Da questa esperienza è emerso un confronto positivo – è il commento di Gianni Messina – che ci conferma l’utilità delle soluzioni che stiamo sviluppando, non soltanto per i publisher, ma anche per gli operatori della pubblicità e per i reparti tecnici”. “Lo IAB Forum 2023 ci ha dato anzitutto conferme, dunque, ma anche tante idee e nuovi spunti interessanti, per riflettere da prospettive sempre diverse sull’innovazione e sul percorso che la trasformazione digitale intende seguire” conclude Messina.