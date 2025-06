La Sicilia ha bisogno di giovani liberi, visionari e concreti

“Un laboratorio per il futuro“, dove l’innovazione incontra il talento dei giovani siciliani. È questo lo spirito con cui l’assessore regionale alle Attività Produttive, Edy Tamajo, ha inaugurato questa mattina ai Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo i Digital Design Days, evento internazionale dedicato al design contemporaneo, alla creatività digitale e alla cultura dell’innovazione.

“La missione delle istituzioni che qui rappresento – ha dichiarato Tamajo – è quella di creare opportunità vere per chi vuole restare e cambiare le cose. La Sicilia ha bisogno di giovani liberi, visionari e concreti, capaci di costruire imprese culturali e digitali, di trasformare idee in lavoro. Il governo Schifani è al loro fianco, non per fare da guida, ma per togliere ostacoli dal loro cammino. Questa manifestazione è il segno concreto che qualcosa si sta muovendo”.

Spazio ai giovani e all’impresa creativa

L’iniziativa, che proseguirà anche domani 28 giugno, propone workshop, installazioni immersive, talk e occasioni di networking, puntando a connettere talento e impresa.

I Digital Design Days sono organizzati da DDD in collaborazione con Studio 151, in collaborazione con l’assessorato regionale alle Attività Produttive e si inseriscono all’interno di una strategia più ampia di sostegno all’innovazione, all’imprenditoria giovanile e allo sviluppo delle filiere creative e digitali.

L’evento rappresenta un’occasione concreta per accendere i riflettori su un settore in forte crescita, capace di generare occupazione e valorizzare il capitale umano presente in Sicilia. Una scommessa sul futuro, che passa dalle idee e dall’energia di una nuova generazione di professionisti.