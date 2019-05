Indagini dei carabinieri di Termini Imerese

Hanno piazzato le telecamere nell’aula i carabinieri di Termini Imerese per verificare quanto denunciato dalla mamma di un bambino di una quarta elementare della scuola Gardenia di Termini Imerese.

Le immagini hanno confermato che per F.G. di 56 anni maestra della scuola primaria in via del Mazziere avrebbe maltrattato gli alunni della classe.

Urla, percosse e atteggiamenti molto aggressivi che avrebbero reso la vita difficile dentro l’aula. Per questo motivo è stata sospesa per nove mesi.

A notificare il provvedimento emesso dal gip del Tribunale Stefania Galli i carabinieri della compagnia di Termini Imerese

Nei giorni scorsi un’altra insegnante era stata sospesa a Nicosia in provincia di Enna.