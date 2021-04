La prima volta il vaccino non era stato inoculato

I familiari di Cinzia Pennino, 44 anni, la docente di scienze morta a Palermo due settimane dopo avere ricevuto la prima dose del vaccino AstraZeneca hanno depositato un esposto e un’istanza di accesso all’Aifa e all’Asp.

I legali che assistono i familiari della donna, intendono verificare se ci siano profili di responsabilità ma anche criticità legate al consenso informato. In particolare vogliono capire perché la docente era stata in un primo tempo rimandata indietro e poi invece vaccinata da un secondo medico, quattro giorni dopo, che non si è posto gli stessi problemi del primo.

Sulla vicenda il procuratore aggiunto Ennio Petrigni e il sostituto Giorgia Spiri hanno aperto un fascicolo.

Secondo il parere dei familiari – riportato nell’esposto presentato con l’assistenza degli avvocati Raffaella Geraci e Alessandro Palmigiano – la professoressa Cinzia Pennino era in ottima salute fino alla data della somministrazione del vaccino AstraZeneca e risulterebbe, quindi, evidente un rapporto causa/effetto tra il vaccino e la trombosi mortale.

Secondo la denuncia della famiglia, il primo tentativo di vaccinarsi sarebbe andato a vuoto, nonostante “le sue perfette condizioni di salute”, rimarca la famiglia. E’ probabile, sostengono gli avvocati, che il medico abbia “deciso di non somministrarle AstraZeneca perché ha ritenuto che la professoressa fosse in sovrappeso, ma solo attraverso una visita ad occhio nudo”.

Dai primi elementi trapelati subito dopo il decesso, era emerso che, secondo gli inquirenti, la vittima fosse “obesa” e che questo molto ipoteticamente avrebbe potuto influire perché è una delle condizioni per le quali, in base alle indicazioni dell’Istituto superiore di sanità, AstraZeneca non deve essere somministrato.

Lo stesso medico avrebbe deciso poi, come riferiscono sempre i parenti della vittima, di “non somministrare né il Pfizer o un altro tipo di vaccino comunque riservato ai soggetti fragili” e avrebbe anche “deciso di non riprogrammare l’appuntamento”.

Sarebbe stata proprio la prof, dopo due giorni, a prenotarsi di nuovo e, quando l’11 marzo si era nuovamente presentata in Fiera, AstraZeneca le sarebbe stato somministrato senza alcun problema.