Intervento dei vigili del fuoco

Traffico paralizzato in viale Regione Siciliana all’altezza di via Belgio. Vigili del fuoco sono impegnati per mettere in sicurezza alcune insegne che sono state danneggiate dal vento della scorsa notte.

Il rischio che la struttura potesse cadere. Si sono formate lunghissime code in direzione di via Michelangelo. Un lungo serpentone di auto che non hanno alcuna possibilità di trovare vie d’uscita.

Bisognerà attendere che si completi l’intervento. Una brutta avventura per tanti automobilisti che erano usciti nel giorno di festa e devono raggiungere amici o parenti o trascorrere la domenica in qualche locale.