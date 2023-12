Il videro virale finisce su tik tok

Altra notte violenta nel centro storico di Palermo con un inseguimento e una rissa, il cui video è finito in rete. Si vedono tre uomini inseguire un uomo, raggiungerlo, poi ci sono attimi concitati, uno di loro finisce a terra e pare tramortito. Si capisce poco altro dal breve filmato che ha fatto oggi la sua comparsa sul celebre social tik tok. Chi scrive sulla piattaforma on line nel postare il video sostiene che era in atto un’aggressione alle 2 di notte.

L’inseguimento

Da quel poco che si riesce a intuire pare che fosse partita una vera e propria caccia all’uomo. Ovviamente sconosciuti i motivi della violenta azione sfociata nella rissa. Chi ha postato il video non ha nascosto il suo sdegno per quel che aveva appena visto: “Ecco ragazzi, Palermo sta diventando uno schifo – scrive -. Mentre fai una passeggiata tranquilla”.

Catena preoccupante di episodi

Cosa abbia potuto far scatenare quell’episodio non si sa ma accade in un momento molto delicato per la città. La movida palermitana è sempre più messa in discussione per la sua violenza. Poi i due episodi della doppia sparatoria: in un caso con colpi in aria, nell’altra invece con una vittima. Una catena di episodi che pongono sempre più interrogativi di fronte alla devianza sociale che si sta scatenando. Un popolo della notte che evidentemente non pensa al sano divertimento, come dovrebbe essere.

Controlli asfissianti per giorni e giorni

In seguito alla sparatoria avvenuta in via La Lumia al culmine di una rissa sono scattati degli stringenti controlli. Ma questo non è evidentemente bastato, tanto che è seguito addirittura un omicidio, quello di Lino Celesia all’uscita della discoteca Notr3 sempre nel cuore del centro storico. Eppure la risposta dello Stato c’era stata con asfissiante controlli interforze, svolti dalla polizia di Stato, dai carabinieri, dalla guardia di finanza e dalla polizia municipale, in collaborazione con personale dell’Asp.



Like this: Like Loading...