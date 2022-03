Indagano gli agenti della squadra mobile

Scappa ad un posto di blocco della polizia e cerca rifugio tra le stradine del Borgo Vecchio anche contromano nel tentativo di scappare. Momenti di alta tensione in serata in via Archimede dove la polizia ha bloccato un uomo che viaggiava a bordo di uno scooter. In pochi secondi gli agenti sono stati circondati da decine e decine di persone che volevano ostacolarli ma dopo interminabili minuti e l’intervento massiccio di altre pattuglie la situazione è tornata alla calma e il fuggitivo è stato portato negli uffici della squadra mobile.

A scatenare l’inseguimento le ricerche di uno o più rapinatori che poco prima avevano colpito in zona prima il negozio di abbigliamento Calvin Klein di via Libertà e una farmacia in via Principe di Scordia e un’altra attività dove però la rapina sarebbe fallita. In tutti e tre i casi, dalle prime informazioni, ad agire sarebbe stato un uomo armato di taglierino che avrebbe racimolato un bottino di alcune centinaia di euro dopo aver svuotato le casse delle due attività.

E sarebbe fuggito a bordo di uno scooter, forse con l’aiuto di un complice rimasto fuori ad attenderlo con il motore acceso. Durante le ricerche una pattuglia che si trovava in piazza della Pace avrebbe incrociato uno scooter guidato da un uomo la cui descrizione corrispondeva più o meno a quella dell’autore di almeno uno dei colpi.

Gli agenti avrebbero provato a fermarlo ma l’uomo ha iniziato la fuga. La sua corsa però è terminata all’altezza di via Ximenes dov’è stato bloccato e perquisito prima di essere portato, con non poche difficoltà, negli uffici di polizia. Al termine dei primi accertamenti sarebbe emerso che l’uomo in scooter non fosse collegato con le rapine, bensì sarebbe scappato per ciò che aveva addosso: una quantità non meglio precisata di sostanza stupefacente e contanti. Per lui quindi, portato negli uffici della squadra mobile, è scattato l’arresto con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.