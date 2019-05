I rilievi della polizia municipale

Pare che ci fosse per le vie di Palermo un inseguimento tra la zona della stazione centrale e la via Oreto.

Nel corso delle fasi concitate si è verificato un incidente tra una volante della polizia e una Fiat Panda, intorno alle 2,50 di questa notte, tra via Errante e via Oreto a Palermo.

Cinque i feriti due agenti e tre automobilisti.

Le vittime dell’incidente sono state soccorse dai sanitari del 118 he hanno trasportato i due poliziotti feriti all’ospedale Civico.

Tre giovani che erano a bordo della Panda, invece, sono trasportati al Policlinico.

Alla guida della Panda si trovava C.P di 20 anni, insieme a lui c’erano G.D, di 23 anni e A.B., di 20. I due poliziotti, invece, hanno 42 e 43 anni. Nessuno avrebbe riportato ferite gravi.

Secondo una prima ricostruzione l’Alfa della polizia proveniva da via Errante e procedeva in direzione di via Oreto, mentre la Fiat Panda da via Oreto era diretta verso la stazione centrale.

Lo scontro all’incrocio.

Sono intervenuti gli agenti della polizia municipale della sezione infortunistica stradale hanno effettuato per accertare le responsabilità.