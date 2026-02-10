Un progetto per i dottorandi nato dalla collaborazione con BI-REX

Ha preso ufficialmente il via all’Università di Palermo il percorso INSPIRE, un’iniziativa pensata per offrire ai dottorandi strumenti concreti e competenze avanzate sui temi dell’innovazione e della valorizzazione della ricerca.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra l’Ateneo e BI-REX, centro di competenza nazionale specializzato in trasferimento tecnologico e Industria 4.0, con l’intento di accompagnare i giovani ricercatori verso una maggiore consapevolezza delle potenzialità applicative dei risultati scientifici.

Il percorso nasce in un contesto in cui le università sono sempre più chiamate a contribuire in modo concreto allo sviluppo economico e sociale dei territori. In questo quadro, saper trasformare la conoscenza in valore diventa una competenza essenziale per le nuove generazioni di ricercatori.

Innovazione e imprenditorialità della ricerca

“INSPIRE nasce per offrire ai dottorandi strumenti concreti e una visione sistemica che consenta di trasformare i risultati della ricerca in impatto economico e sociale – dichiara il prof. Enzo Bivona, Coordinatore dell’iniziativa e Delegato del Rettore alla Valorizzazione della Ricerca e al Trasferimento Tecnologico – Alla prima edizione del percorso sono stati ammessi 25 dottorandi, selezionati tra oltre 120 candidature pervenute da dottorandi dell’Università di Palermo appartenenti a diversi corsi di dottorato, a conferma del forte interesse suscitato dall’iniziativa”.

Un dato che evidenzia una domanda crescente di formazione su imprenditorialità accademica, modelli di business e innovazione sostenibile, ambiti sempre più centrali nei percorsi di ricerca avanzata.

“L’elevato numero di manifestazioni di interesse dimostra quanto sia oggi sentita l’esigenza di percorsi strutturati che accompagnino i giovani ricercatori verso modelli di innovazione e imprenditorialità sostenibile – conclude Bivona – Per tale ragione, nel corso del 2026 sono già previste altre due edizioni del percorso INSPIRE”.

Il dialogo tra università e sistema produttivo

La sessione inaugurale ha visto la partecipazione di figure istituzionali di primo piano dell’Ateneo e del mondo dell’innovazione. L’incontro è stato introdotto dalla prof.ssa Antonina Pirrotta, Direttrice della Scuola di Dottorato di Ateneo, dal prof. Andrea Pace, Prorettore alla Ricerca, e da Domenico Guida, rappresentante della sede BI-REX di Palermo.

Nel corso degli interventi è stato sottolineato il valore strategico di INSPIRE nel rafforzare il dialogo tra università, ricerca e sistema produttivo, un passaggio fondamentale per favorire la nascita di nuove competenze, progetti ad alto impatto e opportunità di sviluppo per il territorio siciliano.

Un approccio che punta a rendere la ricerca non solo eccellente sul piano scientifico, ma anche capace di incidere concretamente sull’economia reale.