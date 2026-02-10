Accanto alle infrastrutture, emerge un nodo decisivo: la formazione. “Perché la competizione non è più solo tra territori, ma tra competenze”, osserva Rizzolo. “Possiamo offrire il miglior regime fiscale possibile, ma se un’impresa non trova tecnici specializzati, profili digitali, ingegneri o operatori formati sui nuovi processi produttivi, semplicemente non resta”.

La formazione, ribadisce, “non è un capitolo accessorio: è l’infrastruttura invisibile che rende credibile qualsiasi politica di sviluppo”. Non basta l’istruzione di base o universitaria. “Serve una formazione continua, tecnica e professionalizzante, costruita insieme alle imprese”.

Il risultato della mancata connessione è evidente. “Oggi assistiamo a un vero e proprio paradosso: imprese che non riescono a trovare il personale di cui hanno bisogno e, allo stesso tempo, sacche di disoccupazione sia tra i giovani sia tra le persone tra i 50 e i 60 anni che non sono riuscite a restare al passo con l’evoluzione delle competenze. Manca quel cosiddetto “ultimo miglio” capace di chiudere il cerchio tra domanda e offerta di lavoro qualificato”.

Guardando al medio-lungo periodo, la priorità resta rendere strutturali le misure a sostegno delle imprese. “Il governo Schifani sta facendo molto e quanto messo in campo rappresenta certamente un buon inizio”, riconosce Rizzolo. “Ora occorre pensare a misure che, oltre a favorire la nascita e lo sviluppo delle imprese in Sicilia, le inducano anche a restare oltre il periodo di spinta degli incentivi”. La direzione indicata da Sicindustria è quella del Piano Florio: “Semplificazione amministrativa, infrastrutture moderne – e in questa voce rientrano anche le zone industriali – e poli di competenza“.

Proprio sulle zone industriali, infine, Rizzolo conclude: “Devono essere ecosistemi nei quali gli investimenti si realizzano e crescono, non luoghi in cui si rischia di vanificare gli sforzi delle imprese. Ma anche su questo si sta lavorando. E la direzione è finalmente quella giusta”.