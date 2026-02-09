Turano: "In Sicilia l'80% di occupabilità: il modello ITS funziona"

La formazione tecnica superiore torna al centro del dibattito in Sicilia. A Palermo l’assessore regionale all’Istruzione e alla formazione professionale, Mimmo Turano, in occasione della Giornata nazionale delle discipline Stem (Science, technology, engineering, mathematics), ha tracciato un bilancio sul sistema degli Its Academy.

Nel corso della giornata ha annunciato, anche, il prossimo passo della Regione: la realizzazione di un polo tecnico diffuso sull’intero territorio siciliano.

ITS: un modello che funziona

I numeri confermano l’efficacia della formazione tecnologica superiore come leva per l’occupazione. Gli Istituti tecnologici superiori registrano infatti un tasso di occupabilità dell’80 per cento tra i diplomati, dato che certifica la coerenza tra i percorsi formativi e le esigenze del mercato del lavoro.

“Il segmento degli Istituti tecnologici superiori registra l’80 per cento di occupabilità e l’Its Alessandro Volta è sicuramente un’eccellenza della nostra regione – ha dichiarato Turano – Posso dire che in Sicilia il sistema funziona per davvero e, guardando ai dati, il bilancio è assolutamente positivo.

Parole che rafforzano una strategia avviata da tempo: puntare su percorsi brevi, altamente specializzati e costruiti in raccordo con il mondo delle imprese. Gli Its rappresentano una risposta concreta al disallineamento tra formazione e lavoro, uno dei nodi più critici del sistema educativo nazionale.

Stem e divario di genere, la sfida resta aperta

Accanto ai risultati occupazionali, resta aperto il tema dell’accesso alle discipline scientifiche e tecnologiche, ancora segnato da un marcato squilibrio di genere. La partecipazione femminile continua a essere più bassa rispetto a quella maschile, soprattutto nei percorsi tecnici e tecnologici, dove pesano stereotipi culturali e una scarsa conoscenza delle opportunità professionali.

Un divario che la Regione intende affrontare con iniziative mirate, a partire dall’orientamento nelle scuole e dalla promozione delle competenze Stem tra le studentesse. L’obiettivo è ampliare la platea di accesso e rendere questi percorsi più inclusivi, valorizzando il talento femminile in settori strategici per l’innovazione e lo sviluppo.

Polo tecnico diffuso, progetto entro settembre

Turano ha infine indicato una scadenza precisa. “La Regione Siciliana ha partecipato al bando del ministero dell’Istruzione per la realizzazione di un polo tecnico e entro settembre presenteremo il progetto esecutivo per un campus diffuso nell’Isola“.

L’obiettivo è creare una rete integrata di formazione avanzata, capace di valorizzare le competenze locali e ridurre le distanze territoriali.

Non un unico campus, ma una struttura distribuita, in grado di intercettare talenti e fabbisogni produttivi su scala regionale. Una prospettiva che punta a rafforzare il ruolo della Sicilia nel panorama nazionale della formazione tecnica superiore.