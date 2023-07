Sono state installate dalla Capitaneria di Porto, in qualità di gestore, i campi boe nell’area marina protetta di “Capo Gallo – Isola delle Femmine”, destinati all’ormeggio delle unità da diporto nelle zone B e C della Riserva Marina.

Al pari di quanto già sperimentato nell’estate 2022, anche per la vigente stagione balneare, sono stati impiantati 6 campi boe in altrettante zone di mare (Isola ovest, Isola Sud, Punta Matese, Punta Barcarello, ampliamento campo Barcarello e Fossa del Gallo) che potranno permettere l’ormeggio fino a 135 natanti al giorno. Prima dell’ormeggio acquistato il ticket nel sito on line.

“L’importanza di installare i campi boe – dicono dalla Capitaneria – risiede nella necessità di contemperare l’interesse alla tutela delle piantagioni di posidonia oceanica presenti nei fondali dell’Amp con quello di consentire ai diportisti di fruire di punti sicuri di stazionamento delle unità navali, al fine di godere delle incomparabili bellezze che la riserva marina offre ai propri visitatori”.