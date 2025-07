“Una Sicilia artigiana che cresce, con piccole e medie imprese che assumono, che investono in green e in digitale, con uno sguardo attento all’intelligenza artificiale” E’ un commento soddisfatto quello del Presidente della Regione Renato Schifani affidato ai social dopo la presentazione del rapporto di Confartigianato.

Si tratta delle stesse scelte del suo governo che punta sull’Innovazione ed il Presidente della Regione sottolinea come la fotografia non l’abbia scattata la Regione “È questa la fotografia scattata dall’Osservatorio economico di Confartigianato Imprese Sicilia che ha presentato il report dell’estate 2025″.

Oltre al paradosso di imprese che non trovano lavoratori nonostante la disoccupazione, c’è tanto altro nel report

La transizione digitale

Il 26,4% delle imprese dell’Isola ha fatto investimenti in prodotti e tecnologie a maggior risparmio energetico oppure a minor impatto ambientale, quota, però, inferiore di 1,7 punti a quella osservata l’anno precedente.

Tra le province dell’Isola a registrare quote maggiore di imprese che hanno investito in ambito green nel 2024 c’è Siracusa (35,5%), seguita da Enna (35%) e da Agrigento (31,6%).

Per valorizzare gli investimenti in questo campo il 33,9% (contro il 40,6% della regione che performa meglio) ha fatto formazione nell’ambito della transizione green e sostenibilità ambientale. Mentre la quota di imprese siciliane che hanno investito in uno o più ambiti del digitale si attesta, nel 2024, al 66,4%valore superiore a quello dello scorso anno (+2,4%).

A livello provinciale la quota più alta di imprese che hanno investito in almeno un ambito del digitale si osserva per Palermo (73,1%) seguita da Trapani (68,5%) e Siracusa (68,2%). Le prime due sono anche quelle che registrano gli incrementi più rilevanti rispetto al 2023.

La crescita del capitale umano

Il primo impatto che questi investimenti hanno sul capitale umano è la formazione. La quota di imprese che a seguito di un investimento digitale ha svolto corsi di formazione del personale per integrare nel processo aziendale nuove tecnologie e sviluppare ulteriormente il modello di business con gli acquisti realizzati si attesta al 31,4% (vs 34,9% della regione che performa meglio). Entrambe le transizioni per essere supportate necessitano di competenze che attualmente, vuoi anche per questioni demografiche, si faticano a trovare: le entrate di profili con competenze green elevate difficili da trovare sono il 42,2% e quelle con competenze digitali medio-alte e alte difficili da trovare sono il 45,8%.

L’intelligenza artificiale e connessine

Seppur gli investimenti in campo digitale restano per lo più legati a tecnologie tradizionali rilevante risulta indagare cosa accade sul fronte dell’intelligenza artificiale, che avrà uno sviluppo esponenziale nei prossimi anni. Si stima che oggi il numero di imprese artigiane del territorio utilizzatrici di tecnologie legate all’uso dell’IA sia pari a 2.571, il 18,9% delle imprese totali utilizzatrici di IA presenti sul territorio. Tra le prime province italiane per incidenza delle artigiane utilizzatrici di IA sul totale troviamo Enna (27,9%).

A supporto della sfida digitale anche la diffusione delle infrastrutture di connettività. Ad oggi la nostra regione si posiziona 2^ per quota di famiglie connesse in banda larga sovra-performando rispetto alla media nazionale (82,1%vs 70,8% totale Italia). I territori che performano meglio in termini di connettività sono: Palermo (91,1% di famiglie connesse in banda larga), Caltanissetta (87,9%) e Catania (85,6%).